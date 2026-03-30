Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ заманила в армію до 15 тисяч громадян Куби: у ГУР назвали неочевидну мету

15:39 30.03.2026 Пн
2 хв
В українській розвідці наголосили, що головна мета вербування кубинців - не військова
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: РФ вербує кубинців на війну проти України (Getty Images)

Росія завербувала до 15 тисяч громадян Куби для війни проти України. Але головна мета таких дій ворога не військова, а пропагандистська.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі"Донбас Реалії" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Читайте також: У Кубі заявили, що Росія вербувала її громадян для війни проти України

Він зазначив, що Україна не розглядає кубинських найманців, яких завербувала РФ, як окрему військову силу на полі бою.

"Загалом ця цифра може бути близько 10, 12, 15 тисяч. Це невелика кількість людей, яких обманом або ще якимись іншими шляхами змусили підписати контракт", - додав Черняк.

За його словами, насамперед Росія розглядає Кубу як зону своїх геополітичних інтересів. А вербування кубинців ворог використовує переважно в пропагандистських цілях.

"Вони використовують це на політичній арені, для внутрішнього споживача. Вони намагаються показати, що Росія не агресор, а інші країни, скажімо так, цивілізованого світу теж підтримують ідеї та плани Росії", - зазначив представник ГУР.

Вербування кубинців

Нагадаємо, ще в жовтні минулого року Forbes писало про те, що Росія почала активно заповнювати втрати на фронті за рахунок громадян Куби.

Видання з посиланням на українську розвідку стверджувало, що на боці Росії може воювати до 25 тисяч кубинців.

Також журналісти уточнювали, що для Росії вигідніше залучати іноземців на війну, оскільки їхня загибель не викличе невдоволення серед росіян, а також державі не доведеться витрачатися на виплати сім'ї загиблого.

Більше по темі:
Російська ФедераціяКубаГоловне управління розвідкиГУРВійна в Україні