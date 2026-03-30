РФ заманила в армию до 15 тысяч граждан Кубы: в ГУР назвали неочевидную цель

Он отметил, что Украина не рассматривает кубинских наемников, которых завербовала РФ, как отдельную военную силу на поле боя.

"В общей сложности эта цифра может быть около 10, 12, 15 тысяч. Это небольшое количество людей, которых обманом или еще какими-то другими путями заставили подписать контракт", - добавил Черняк.

По его словам, в первую очередь Россия рассматривает Кубу как зону своих геополитических интересов. А вербовку кубинцев враг использует преимущественно в пропагандистских целях.

"Они используют это на политической арене, для внутреннего потребителя. Они стараются показать, что Россия не агрессор, а другие страны, скажем так, цивилизованного мира тоже поддерживают идеи и планы России", - отметил представитель ГУР.