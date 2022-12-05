У РФ залишається достатньо літаків, нові удари по Україні не виключені, - Повітряні сили

Після вибухів на аеродромах 5 грудня у Росії все ще залишається достатньо літаків. Нові ракетні удари по Україні цілком можливі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що у ворога є не тільки Ту-95, а й Ту-160.
"Один літак Ту-95 може від восьми ракет нести, і їх досить-таки у РФ ще багато. Мовиться про десятки, тому говорити, що вони не зможуть завдавати ударів, теж не можна. Аеродром великий, збиток самому аеродрому, думаю, мінімальний. Але тривожний для них сигнал”, - вказав Ігнат.
Окрім цього, речник Повітряних сил додав, що ймовірність ударів по українській території зберігається.
Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов підкреслив, що підтвердити чи спростувати причетність України до вибухів на аеродромах РФ 5 грудня наразі неможливо.
До слова, з'явився знімок наслідків вибуху на російському військовому аеродромі "Дягілево" в Рязанській області.
Згодом оприлюднили й супутникові фото наслідків вибуху на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області РФ.
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