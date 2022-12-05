У РФ остается достаточно самолетов, новые удары по Украине не исключены, - Воздушные силы

После взрывов на аэродромах 5 декабря у России все еще остается достаточно самолетов. Новые ракетные удары по Украине вполне возможны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Он отметил, что у врага есть не только Ту-95, но и Ту-160.
"Один самолет Ту-95 может от восьми ракет нести, и их довольно-таки в РФ еще много. Речь идет о десятках, поэтому говорить, что они не смогут наносить удары, тоже нельзя. Аэродром большой, ущерб самому аэродрому, думаю, минимальный. Но тревожный для них сигнал”, - указал Игнат.
Кроме того, пресс-секретарь Воздушных сил добавил, что вероятность ударов по украинской территории сохраняется.
Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что подтвердить или опровергнуть причастность Украины к взрывам на аэродромах РФ 5 декабря пока невозможно.
К слову, появился снимок последствий взрыва на российском военном аэродроме "Дягилево" в Рязанской области.
Впоследствии обнародовали и спутниковые фото последствий взрыва на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ.
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