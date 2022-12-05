У РФ залишається достатньо літаків, нові удари по Україні не виключені, - Повітряні сили

Після вибухів на аеродромах 5 грудня у Росії все ще залишається достатньо літаків. Нові ракетні удари по Україні цілком можливі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у ворога є не тільки Ту-95, а й Ту-160.

"Один літак Ту-95 може від восьми ракет нести, і їх досить-таки у РФ ще багато. Мовиться про десятки, тому говорити, що вони не зможуть завдавати ударів, теж не можна. Аеродром великий, збиток самому аеродрому, думаю, мінімальний. Але тривожний для них сигнал”, - вказав Ігнат.

Окрім цього, речник Повітряних сил додав, що ймовірність ударів по українській території зберігається.