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У РФ остается достаточно самолетов, новые удары по Украине не исключены, - Воздушные силы

Новина українською →
Понедельник 05 декабря 2022 23:59
У РФ остается достаточно самолетов, новые удары по Украине не исключены, - Воздушные силы Фото: Юрий Игнат (Командование Воздушных сил ВСУ)
Автор: Олег Васкив

После взрывов на аэродромах 5 декабря у России все еще остается достаточно самолетов. Новые ракетные удары по Украине вполне возможны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что у врага есть не только Ту-95, но и Ту-160.

"Один самолет Ту-95 может от восьми ракет нести, и их довольно-таки в РФ еще много. Речь идет о десятках, поэтому говорить, что они не смогут наносить удары, тоже нельзя. Аэродром большой, ущерб самому аэродрому, думаю, минимальный. Но тревожный для них сигнал”, - указал Игнат.

Кроме того, пресс-секретарь Воздушных сил добавил, что вероятность ударов по украинской территории сохраняется.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что подтвердить или опровергнуть причастность Украины к взрывам на аэродромах РФ 5 декабря пока невозможно.

К слову, появился снимок последствий взрыва на российском военном аэродроме "Дягилево" в Рязанской области.

Впоследствии обнародовали и спутниковые фото последствий взрыва на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ.

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