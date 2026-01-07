В РФ заговорили про "порушення міжнародних норм" через затримання їх танкерів армією США

У Міністерстві транспорту Росії наголосили, що танкер отримав тимчасовий дозвіл на плавання під російським прапором відповідно до національного законодавства та норм міжнародного права, а операція США відбулася в відкритому морі за межами територіальних вод будь-якої держави.

"7 січня близько 15:00 за московським часом Військово-морські сили США висадили десант на нафтовий танкер Marinera у відкритому морі, за межами територіальних вод будь-якої держави", - зазначили у Міністерстві транспорту Росії.

Також російські чиновники стверджують, що після висадки американського десанту зв’язок із судном було втрачено і це посилює занепокоєння Москви щодо безпеки екіпажу та вантажу.

Російські посадовці нагадали, що згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 року, у відкритому морі діє режим свободи судноплавства, і жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, зареєстрованих у юрисдикції іншої країни.

Зазначимо, що російський сенатор Андрій Клішас назвав захоплення американцями танкера Marinera "відкритим піратством" після того, як операція США стала відомою широкому загалу.

"Після "операції правоохоронних органів" з убивством кількох десятків людей на території Венесуели США зайнялися відвертим піратством у відкритому морі. Усе за пресловутими "правилами", всупереч нормам міжнародного права", - написав він у своєму Telegram‑каналі.

Реакція МЗС Росії

До речі, в МЗС Росії уже заявили, що на захопленому американським десантом танкері Marinera, що йшов під російським прапором, перебувають громадяни Росії. У відомстві підкреслили, що США не повинні заважати якнайшвидшому поверненню росіян на батьківщину. Крім того, Росія вимагає від американської сторони забезпечити гуманне ставлення до своїх громадян.