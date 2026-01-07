В РФ заговорили про "порушення міжнародних норм" через затримання їх танкерів армією США

Росія різко відреагувала на захоплення американським десантом танкера Marinera у відкритому морі, заявивши про порушення міжнародного права та загрозу безпеці судна.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написало в офіційному Telegram-каналі Міністерство транспорту РФ.
У Міністерстві транспорту Росії наголосили, що танкер отримав тимчасовий дозвіл на плавання під російським прапором відповідно до національного законодавства та норм міжнародного права, а операція США відбулася в відкритому морі за межами територіальних вод будь-якої держави.
"7 січня близько 15:00 за московським часом Військово-морські сили США висадили десант на нафтовий танкер Marinera у відкритому морі, за межами територіальних вод будь-якої держави", - зазначили у Міністерстві транспорту Росії.
Також російські чиновники стверджують, що після висадки американського десанту зв’язок із судном було втрачено і це посилює занепокоєння Москви щодо безпеки екіпажу та вантажу.
Російські посадовці нагадали, що згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 року, у відкритому морі діє режим свободи судноплавства, і жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, зареєстрованих у юрисдикції іншої країни.
Зазначимо, що російський сенатор Андрій Клішас назвав захоплення американцями танкера Marinera "відкритим піратством" після того, як операція США стала відомою широкому загалу.
"Після "операції правоохоронних органів" з убивством кількох десятків людей на території Венесуели США зайнялися відвертим піратством у відкритому морі. Усе за пресловутими "правилами", всупереч нормам міжнародного права", - написав він у своєму Telegram‑каналі.
До речі, в МЗС Росії уже заявили, що на захопленому американським десантом танкері Marinera, що йшов під російським прапором, перебувають громадяни Росії. У відомстві підкреслили, що США не повинні заважати якнайшвидшому поверненню росіян на батьківщину. Крім того, Росія вимагає від американської сторони забезпечити гуманне ставлення до своїх громадян.
Нагадаємо, раніше Reuters писало про те, що США захопили нафтовий танкер, пов'язаний із Венесуелою, після більш ніж двох тижнів переслідування в Атлантичному океані.
У Вашингтоні заявили, що операція проводилася у рамках чинних санкцій та була спрямована на виконання американського правового режиму щодо підсанкційних суден. Там акцентували увагу, що перший наказ зупинитися був відданий капітану ще до зміни прапора, тому цю операцію американського спецназу не можна розглядати як напад на судно під російським прапором.
Американські чиновники розповіли виданню, що операцію проводила Берегова охорона США за підтримки військових.
Окрім танкера Marinera в Атлантичному морі, США захопили в Карибському морі ще одне судно з санкційного "тіньового флоту" РФ - танкер Sophia.