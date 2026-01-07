В РФ заговорили о "нарушении международных норм" из-за задержания их танкеров армией США

Россия резко отреагировала на захват американским десантом танкера Marinera в открытом море, заявив о нарушении международного права и угрозе безопасности судна.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написало в официальном Telegram-канале Министерство транспорта РФ.
В Министерстве транспорта России отметили, что танкер получил временное разрешение на плавание под российским флагом в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права, а операция США состоялась в открытом море за пределами территориальных вод любого государства.
"7 января около 15:00 по московскому времени Военно-морские силы США высадили десант на нефтяной танкер Marinera в открытом море, за пределами территориальных вод любого государства", - отметили в Министерстве транспорта России.
Также российские чиновники утверждают, что после высадки американского десанта связь с судном была потеряна и это усиливает беспокойство Москвы относительно безопасности экипажа и груза.
Российские чиновники напомнили, что согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в открытом море действует режим свободы судоходства, и ни одно государство не имеет права применять силу в отношении судов, зарегистрированных в юрисдикции другой страны.
Отметим, что российский сенатор Андрей Клишас назвал захват американцами танкера Marinera "открытым пиратством" после того, как операция США стала известной широкой общественности.
"После "операции правоохранительных органов" с убийством нескольких десятков человек на территории Венесуэлы США занялись откровенным пиратством в открытом море. Все по пресловутым "правилам", вопреки нормам международного права", - написал он в своем Telegram-канале.
Кстати, в МИД России уже заявили, что на захваченном американским десантом танкере Marinera, шедшем под российским флагом, находятся граждане России. В ведомстве подчеркнули, что США не должны мешать скорейшему возвращению россиян на родину. Кроме того, Россия требует от американской стороны обеспечить гуманное отношение к своим гражданам.
Напомним, ранее Reuters писало о том, что США захватили нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, после более чем двух недель преследования в Атлантическом океане.
В Вашингтоне заявили, что операция проводилась в рамках действующих санкций и была направлена на выполнение американского правового режима в отношении подсанкционных судов. Там акцентировали внимание, что первый приказ остановиться был отдан капитану еще до смены флага, поэтому эту операцию американского спецназа нельзя рассматривать как нападение на судно под российским флагом.
Американские чиновники рассказали изданию, что операцию проводила Береговая охрана США при поддержке военных.
Кроме танкера Marinera в Атлантическом море, США захватили в Карибском море еще одно судно из санкционного "теневого флота" РФ - танкер Sophia.