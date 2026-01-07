В РФ заговорили о "нарушении международных норм" из-за задержания их танкеров армией США

В Министерстве транспорта России отметили, что танкер получил временное разрешение на плавание под российским флагом в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права, а операция США состоялась в открытом море за пределами территориальных вод любого государства.

"7 января около 15:00 по московскому времени Военно-морские силы США высадили десант на нефтяной танкер Marinera в открытом море, за пределами территориальных вод любого государства", - отметили в Министерстве транспорта России.

Также российские чиновники утверждают, что после высадки американского десанта связь с судном была потеряна и это усиливает беспокойство Москвы относительно безопасности экипажа и груза.

Российские чиновники напомнили, что согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в открытом море действует режим свободы судоходства, и ни одно государство не имеет права применять силу в отношении судов, зарегистрированных в юрисдикции другой страны.

Отметим, что российский сенатор Андрей Клишас назвал захват американцами танкера Marinera "открытым пиратством" после того, как операция США стала известной широкой общественности.

"После "операции правоохранительных органов" с убийством нескольких десятков человек на территории Венесуэлы США занялись откровенным пиратством в открытом море. Все по пресловутым "правилам", вопреки нормам международного права", - написал он в своем Telegram-канале.

Реакция МИД России

Кстати, в МИД России уже заявили, что на захваченном американским десантом танкере Marinera, шедшем под российским флагом, находятся граждане России. В ведомстве подчеркнули, что США не должны мешать скорейшему возвращению россиян на родину. Кроме того, Россия требует от американской стороны обеспечить гуманное отношение к своим гражданам.