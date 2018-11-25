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В РФ прокомментировали агрессивные действия в Азовском море

Новости » Происшествия    25.11.2018 - 11:16
В РФ прокомментировали агрессивные действия в Азовском море
Иллюстративное фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

В ФСБ заявили, что украинские корабли пересекли российскую границу

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации заявила, что украинские корабли пересекли российскую границу и вошли в территориальные воды РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам ФСБ, корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины вошли в российские территориальные воды и направились к Керченскому проливу.

"Сегодня утром около 07:00 по московскому времени три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющие право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", - говорится в сообщении

В ФСБ РФ отметили, что в них не было заявки на проход кораблей и в график прохода они включены не были.

Напомним, ранее сообщалось, что российский пограничный корабль протаранил буксир "Яны Капа" Военно-морских сил Украины, который совершал плановый переход из порта Одессы в порт в Мариуполе.

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