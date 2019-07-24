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В РФ задержали судно с 14 украинцами на борту

Новости » Происшествия    24.07.2019 - 22:14
В РФ задержали судно с 14 украинцами на борту
Фото: Lizori (из открытых источников)

Трех украинцев отправили домой 23 июля

В Российской Федерации в порту Ейска на Кубани задержали судно Lizori с 14 гражданами Украины на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росийские СМИ. 

Как сообщается, судно Lizori ходит под флагом Республики Молдавы.

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - заявила инспектора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольги Ананьиной.

По ее словам, трех украинцев отправили домой 23 июля. Также она добавила, что вопрос отправки других членов экипажа решается.

Российский профсоюз моряков распространил информацию о задержании судна из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, сумма задолженности - 11,23 тыс. долларов.

Судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбастранзитсервис"), однако на борту размещен список сотрудников и других фирм.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пограничники Северной Кореи задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", на борту которого находятся 17 человек. Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля, когда судно следовало на промысел. Однако до 18 июля в компании предполагали, что судно находится в дрейфе, а связь отсутствует по техническим причинам.

Кроме того, океанский украинский траулер "Иван Голубец" затонул в понедельник, 21 июля, ночью возле мавританского порта Нуадибу. 

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