ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У РФ затримали судно з 14 українцями на борту

Новини » Надзвичайні події    24.07.2019 - 22:14
У РФ затримали судно з 14 українцями на борту
Фото: Lizori (з відкритих джерел)

Трьох українців відправили додому 23 липня

В Російській Федерації в порту Єйська на Кубані затримали судно Lizori з 14 громадянами України на борту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, судно Lizori ходить під прапором Республіки Молдови.

"Українське судно, український екіпаж. На борту знаходяться 14 членів екіпажу, всі вони громадяни України", - заявила інспектор Міжнародної федерації транспортних робітників (ITF) у Росії Ольги Ананьиной.

За її словами, трьох українців відправили додому 23 липня. Також вона додала, що питання відправки інших членів екіпажу вирішується.

Російський профспілка моряків поширив інформацію про затримання судна з-за незадовільного технічного стану та невиплати екіпажу зарплат. За даними Міжнародної федерації транспортних робітників, сума заборгованості - 11,23 тис. доларів.

Судно належить компанії DonbassTransitService Ltd (ТОВ "Донбастранзитсервис"), проте на борту розміщений список співробітників та інших фірм.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прикордонники Північної Кореї затримали російський сейнер "Сянхайлинь-8", на борту якого знаходяться 17 осіб. Інцидент стався в ніч з 16 на 17 липня, коли судно прямувало на промисел. Однак до 18 липня в компанії припускали, що судно знаходиться в дрейфі, а зв'язок відсутній з технічних причин.

Крім того, океанський український траулер "Іван Голубець" затонув в понеділок, 21 липня, вночі біля мавританського порту Нуадібу.

Пекін назвав причину появи військових літаків РФ і КНР над Японським морем Росія заявила про захоплення Північною Кореєю її судна в Японському морі
Новини України Російська Федераціясудноукраинцы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся