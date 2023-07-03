РФ не забезпечує людей в окупації ліками та продуктами, це призводить до смертей, - ЦНС
На окупованих територіях України зафіксували, що соціально-економічна ситуація стабільно залишається кризова. Росіяни не можуть забезпечити людей ліками та продуктами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Спостерігається соціальне напруження та фіксується значне зменшення кількості жителів у населених пунктах окупованої частини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дана проблема виникла через серйозні проблеми у логістичному забезпеченні. Відсутнє постачання харчових продуктів у місцеві магазини, не налагоджена система поставок медикаментів, а також відсутність отримання первинної медичної допомоги.
"Всі ці базові диверсії з боку окупантів приводять до підвищеної захворюваності, як наслідок смертності та демографічної кризи зокрема", - додали у ЦНС.
Ситуація в окупації
Росія намагається поспішно укомплектувати окупаційні органи внутрішніх справ на захоплених територіях України для того, аби забезпечити поліцейський супровід у день проведення так званих виборів 10 вересня.
Також на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни обшукують домівки місцевих в пошуках партизан.
А на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупаційна "адміністрація" через підконтрольних вчителів змушує дітей писати листи загарбникам на фронт.
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