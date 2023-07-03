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Готується до псевдовиборів. РФ набирає поліцейських на окуповані території, - Маляр

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Понеділок 03 липня 2023 12:21
Готується до псевдовиборів. РФ набирає поліцейських на окуповані території, - Маляр Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія намагається поспішно укомплектувати окупаційні органи внутрішніх справ на захоплених територіях України для того, аби забезпечити поліцейський супровід у день проведення так званих виборів 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

"Кремль поспішно пришвидшує комплектування вакантних посад у структурних підрозділах окупаційних органів внутрішніх справ на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях", - повідомила вона.

Маляр зазначила, що причиною такого поспіху є необхідність забезпечити поліцейським супроводом проведення так званих виборів на захоплених територіях в межах "Єдиного дня голосування" у вересні.

При цьому заступниця міністра оборони наголосила, що проведення загарбниками так званих виборів на окупованих територіях є порушенням норм міжнародного права.

Маляр зауважила, що результати "виборів" не означатимуть нічого, крім складу злочину організаторів та виконавців.

"Вибори" на окупованих територіях

У лютому у Раді Федерації Росії заявили про плани провести так звані "вибори" на окупованих територіях України. У червні Центральна виборча комісія РФ призначила проведення голосування в окупації на 10 вересня 2023 року.

Британська розвідка зазначала, що РФ хоче показати захоплені території як свої "невід'ємні частини" тим, що має намір провести голосування того ж дня, що й вибори у Росії.

Також зазначимо, що наприкінці травня в РФ внесли зміни до закону, який, зокрема, дозволяє проводити вибори на окупованих територіях.

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