Готується до псевдовиборів. РФ набирає поліцейських на окуповані території, - Маляр
Росія намагається поспішно укомплектувати окупаційні органи внутрішніх справ на захоплених територіях України для того, аби забезпечити поліцейський супровід у день проведення так званих виборів 10 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.
"Кремль поспішно пришвидшує комплектування вакантних посад у структурних підрозділах окупаційних органів внутрішніх справ на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях", - повідомила вона.
Маляр зазначила, що причиною такого поспіху є необхідність забезпечити поліцейським супроводом проведення так званих виборів на захоплених територіях в межах "Єдиного дня голосування" у вересні.
При цьому заступниця міністра оборони наголосила, що проведення загарбниками так званих виборів на окупованих територіях є порушенням норм міжнародного права.
Маляр зауважила, що результати "виборів" не означатимуть нічого, крім складу злочину організаторів та виконавців.
"Вибори" на окупованих територіях
У лютому у Раді Федерації Росії заявили про плани провести так звані "вибори" на окупованих територіях України. У червні Центральна виборча комісія РФ призначила проведення голосування в окупації на 10 вересня 2023 року.
Британська розвідка зазначала, що РФ хоче показати захоплені території як свої "невід'ємні частини" тим, що має намір провести голосування того ж дня, що й вибори у Росії.
Також зазначимо, що наприкінці травня в РФ внесли зміни до закону, який, зокрема, дозволяє проводити вибори на окупованих територіях.
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