РФ не обеспечивает людей в оккупации лекарствами и продуктами, это приводит к смертям, - ЦНС
На оккупированных территориях Украины зафиксировали, что социально-экономическая ситуация стабильно остается кризисной. Россияне не могут обеспечить людей лекарствами и продуктами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Наблюдается социальное напряжение и фиксируется значительное уменьшение количества жителей в населенных пунктах оккупированной части", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данная проблема возникла из-за серьезных проблем в логистическом обеспечении. Отсутствуют поставки пищевых продуктов в местные магазины, не налажена система поставок медикаментов, а также отсутствие получения первичной медицинской помощи.
"Все эти базовые диверсии со стороны оккупантов приводят к повышенной заболеваемости, как следствие смертности и демографического кризиса в частности", - добавили в ЦНС.
Ситуация в оккупации
Россия пытается поспешно укомплектовать оккупационные органы внутренних дел на захваченных территориях Украины с тем, чтобы обеспечить полицейское сопровождение в день проведения так называемых выборов 10 сентября.
Также на временно оккупированных территориях Херсонской области россияне обыскивают дома местных в поисках партизан.
А на временно оккупированных территориях Запорожской области оккупационная "администрация" через подконтрольных учителей заставляет детей писать письма захватчикам на фронт.
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