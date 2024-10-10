РФ, ймовірно, використовує іранських довірених осіб для протистояння Заходу, - ISW

Росія, ймовірно, намагається використати іранських довірених осіб для непрямого протистояння Заходу. У тому числі мова йде про підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики нагадали нещодавню публікацію The Wall Street Journal. 7 жовтня видання писало, що російський нелегальний торговець зброєю та депутат Ульянівської області Віктор Бут допоміг РФ укласти угоду з єменськими хуситами.

Мова йшла про продаж Росією зброї на 10 млн доларів (у серпні 2024 року) на тлі зростаючих повідомлень про потенційні постачання російської зброї хуситам та поглиблення російсько-іранської співпраці.

Джерела WSJ заявили, що перші поставки складатимуться в основному зі штурмових гвинтівок АК-74, і що хусити також обговорювали потенційну передачу протитанкових ракет "Корнет" та зенітної зброї.

За словами джерел, вони не впевнені, чи вів Бут переговори про угоду від імені Кремля чи просто за мовчазною згодою Кремля, а видання у свою чергу зазначило, що передача ще не відбулася, і джерело зброї досі не зрозуміле. У той же час WSJ пише, що постачання може розпочатися вже в жовтні 2024 року в порт Ходейда під виглядом постачання продовольства.

У відповідь Бут та прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков спростували інформацію ЗМІ.

"Як повідомляється, Росія брала участь у "секретних переговорах" за посередництва Ірану про передачу російських протикорабельних крилатих ракет "Яхонт" (П-800 "Онікс") та іншого військового обладнання хуситам, але неясно, чи відбулися ці передачі, чи будуть вони відбуватися" , - додало ISW.

Підсумовуючи, аналітики продовжують оцінювати, що РФ, ймовірно, прагне використовувати іранських довірених осіб для непрямого протистояння Заходу та формування західного процесу прийняття рішень. У тому числі щодо підтримки України.

"Зокрема, щоб утримати Захід від підтримки України через побоювання російської ескалації проти Заходу, включаючи ескалацію на іншому театрі воєнних дій", - резюмували в інституті.