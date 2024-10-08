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Поглиблення зв'язків між Іраном і РФ неймовірно дестабілізує світ, - Держдеп

Вівторок 08 жовтня 2024 07:16
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Поглиблення зв'язків між Іраном і РФ неймовірно дестабілізує світ, - Держдеп Фото: Метью Міллер, речник Держдепу США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Вашингтон розцінює посилення співпраці та зміцнення зв'язків між Тегераном і Москвою як значний дестабілізуючий фактор. Це стосується як для певних регіонів, так і загалом для світу.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг у Вашингтоні.

Заява пролунала у відповідь на запитання журналістів щодо нещодавнього повітряного удару Ірану по Ізраїлю, та чи непокоїть Держдеп участь у цій війні "друзів" та союзників Тегерана - Росії та Китаю - з огляду "на їхню співпрацю на іншому фронті, в Україні".

"Звичайно, ми сприймаємо поглиблення зв'язків між Іраном і Росією як щось, що неймовірно дестабілізує регіон", - сказав американський чиновник.

Він уточнив, що це "неймовірно дестабілізує світ", і додав, що це стосується не тільки Близького Сходу, а "скрізь, де діють Іран і Росія".

Співпраця між Іраном та Росією

Нагадаємо, Іран допомагає РФ зброєю у війні проти України. Так, ще у 2022 році Тегеран надав російській стороні ударні безпілотники типу "Шахед", супутнє обладнання та сприяв у навчанні операторів БПЛА, та в налагодженні виробництва цих дронів у Росії.

Між тим варто зауважити, що офіційний Тегеран тривалий час заперечував надання Москві "Шахедів".

На початку вересня з'явилася інформація, що Іран також передав РФ велику партію балістичних ракет. При цьому іранська влада запевняла, що це не відповідає дійсності.

Додамо, на початку жовтня - після того, як Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль - американське видання The New York Times писало, що Тегеран попросив Москву про допомогу через можливу ізраїльську атаку. Так, іранська сторона хоче від РФ сприяння у проведенні супутникової розвідки для виявлення цілей.

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