РФ, вероятно, использует иранских доверенных лиц для противостояния Западу, - ISW

Россия, вероятно, пытается использовать иранских доверенных лиц для косвенного противостояния Западу. В том числе речь идет о поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики напомнили о недавней публикации The Wall Street Journal. 7 октября издание писало, что российский нелегальный торговец оружием и депутат Ульяновской области Виктор Бут помог РФ заключить сделку с йеменскими хуситами.

Речь шла о продаже Россией оружия на 10 млн долларов (в августе 2024 года) на фоне растущих сообщений о потенциальных поставках российского оружия хуситам и углублении российско-иранского сотрудничества.

Источники WSJ заявили, что первые поставки будут состоять в основном из штурмовых винтовок АК-74, и что хуситы также обсуждали потенциальную передачу противотанковых ракет "Корнет" и зенитного оружия.

По словам источников, они не уверены, вел ли Бут переговоры о сделке от имени Кремля или просто с молчаливого согласия Кремля, а издание в свою очередь отметило, что передача еще не произошло, и источник оружия до сих пор неясен. В то же время WSJ пишет, что поставки могут начаться уже в октября 2024 года в порт Ходейда под видом поставок продовольствия.

В ответ Бут и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опровергли информацию СМИ.

"Как сообщается, Россия участвовала в "секретных переговорах" при посредничестве Ирана о передаче российских противокорабельных крылатых ракет "Яхонт" (П-800 "Оникс") и другого военного оборудования хуситам, но неясно, произошли ли эти передачи или будут ли они происходить", - добавило ISW.

Подводя итоги, аналитики продолжают оценивать, что РФ, вероятно, стремится использовать иранских доверенных лиц для косвенного противостояния Западу и формирования западного процесса принятия решений. В том числе, в вопросе поддержки Украины.

"В частности, чтобы удержать Запад от поддержки Украины из-за опасений российской эскалации против Запада, включая эскалацию на другом театре военных действий", - резюмировали в институте.