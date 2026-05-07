РФ вже розпочала весняно-літній наступ: у ЗСУ оцінили, чи буде загострення

11:57 07.05.2026 Чт
Ворог майже не використовує бронетехніку
aimg Тетяна Степанова
РФ вже розпочала весняно-літній наступ: у ЗСУ оцінили, чи буде загострення Фото: Росія вже розпочала весняно-літній наступ, але загострення не очікується (Getty Images)
Російські війська вже розпочали весняно-літню наступальну кампанію, тому ще якесь загострення на фроні не очікується.

Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.

За йогословами, станом на зараз йде активна фаза весняної російської наступальної кампанії.

"Загострюватися вона навряд чи буде, бо вона вже загострена. Питання в тому, коли вони вичерпаються, підуть знов-таки на ще одне поповнення і далі спробують, може, зробити щось влітку. Але станом на зараз якраз у них фаза не накопичення ресурсу, а скоріше витрачання цього ресурсу", - розповів Трегубов.

Він додав, що ворог, як і раніше, мало використовує бронетехніку, адже вона малоефективна.

"Будь-яка спроба наварити на танк іще одну додаткову ступінь захисту і перетворити його на зовсім схожий на мурашник все одно неефективна. Ну, піде на нього ще на один дрон більше. Тому станом на зараз бронетехніка майже не використовується, мототехніка використовується обмежено", - пояснив речник.

Водночас, за словами Трегубова, на фронті дуже висока насиченість дронів різних типів, а незабаром з’явиться і велика кількість наземних роботизованих комплексів (НРК).

Як зазначив речник, тепла і бездощова погода сприяє активізації використання безпілотників для ураження ворога.

Наступ Росії

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що вже цього літа Росія піде у черговий наступ.

Раніше Зеленський зазначав, що політичне керівництво Росії, попри захмарні втрати, планує подальші наступи та готується розширити мобілізацію.

Водночас у ГУР повідомили, що цьогоріч країна-агресорка планує залучити до свого війська щонайменше 18 500 іноземців. Пріоритет віддається громадянам країн Центральної Азії - Казахстану, Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану.

