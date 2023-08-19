РФ вже програла, вона не може досягти своєї первісної мети в Україні, - Байден
Росія не в змозі досягти оголошених початкових цілей свого широкомасштабного вторгнення в Україну, і вже програла у війні.
Про це заявив президент США Джо Байден, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.
Американський президент у своєму виступі після тристороннього саміту з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем назвав аргументацію російського диктатора Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну "сміховинною".
"Росія вже програла. Вона не може досягти своєї первісної мети, про яку вона заявила. Це неможливо..." - сказав він.
Також Байден зазначив, що наслідки війни РФ проти України "виходять далеко за межі Європи".
"Уявіть, якби ми нічого не зробили. І було відразу зрозуміло... що ми в ситуації, коли це може статися будь-де. Якби ми зупинилися, який сигнал це надіслало б Китаю щодо Тайваню? Який сигнал це надіслало б усьому світу?" - озвучив думку президент США.
"Вторгнення - це не тільки європейська проблема; такого вторгнення не було з часів Другої світової війни", - сказав він.
Байден позитивно відзначив реакцію Токіо на повномасштабну військову агресію Росії проти України.
Він також заявив, що Японія "також продемонструвала сильне лідерство у G7 і зробила значний внесок у фінансову та гуманітарну допомогу Україні, а також у (наданні) нелетального військового обладнання".
США, Японія та Південна Корея проводять саміт
18 серпня у Вашингтоні прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше зустрілись у форматі тристороннього саміту. Планувалось, що у ході зустрічі вони обговорять загрози Китаю та КНДР в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також безпекову ситуацію в Східній Азії в цілому.
Учасники саміту виступили зі спільною заявою щодо мирного рішення конфлікту у Тайванській протоці та анонсували щорічні зустрічі в аналогічному форматі.
Також лідери США, Японії та Південної Кореї заявили, що продовжать свою підтримку України та планують запроваджувати нові санкції проти РФ.
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