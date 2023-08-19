РФ уже проиграла, она не может добиться своей первоначальной цели в Украине, - Байден

Россия не в состоянии достичь объявленных первоначальных целей своего широкомасштабного вторжения в Украину, и уже проиграла в войне.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Американский президент в своем выступлении после трехстороннего саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сук Елем назвал аргументацию российского диктатора Владимира Путина относительно полномасштабного вторжения в Украину "смехотворной".

"Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, о которой она заявила. Это невозможно…" - сказал он.

Также Байден отметил, что последствия войны РФ против Украины "выходят далеко за пределы Европы".

"Представьте, если бы мы ничего не сделали. И было сразу понятно... что мы в ситуации, когда это может произойти где угодно. Если бы мы остановились, какой сигнал это послало бы Китаю в отношении Тайваня? Какой сигнал это послало бы всему миру?" - озвучил мнение президент США.

"Вторжение - это не только европейская проблема; такого вторжения не было со времен Второй мировой войны", - высказался он.

Байден позитивно отметил реакцию Токио на полномасштабную военную агрессию России против Украины.

Он также заявил, что Япония "также продемонстрировала сильное лидерство в G7 и внесла значительный вклад в финансовую и гуманитарную помощь Украине, а также в (предоставлении) нелетального военного оборудования".

США, Япония и Южная Корея проводят саммит

18 августа в Вашингтоне премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сук Ель впервые встретились в формате трехстороннего саммита. Планировалось, что в ходе встречи они обсудят угрозы Китая и КНДР в Индо-Тихоокеанском регионе, а также ситуацию в Восточной Азии в целом.

Участники саммита выступили с совместным заявлением о мирном разрешении конфликта в Тайванском проливе и анонсировали ежегодные встречи в аналогичном формате.

Также лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили, что продолжат свою поддержку Украины и планируют вводить новые санкции против РФ.