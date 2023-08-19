Лідери США, Японії та Південної Кореї заявили про подальшу підтримку України та нові санкції проти РФ

США, Японія та Південна Корея продовжать свою підтримку України та в планують запроваджувати нові санкції проти РФ.

Про це йдеться в спільній заяві лідерів трьох країн за результатами саміту у Вашингтоні, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Вони заявили, що саміт відбувся в "переломний момент історії", коли " геополітична конкуренція, кліматична криза, агресивна війна Росії проти України та ядерні провокації випробовують нас".

"Це момент, який вимагає єдності та злагоджених дій справжніх партнерів, і цей момент ми маємо намір зустріти разом", - йдеться у підсумковому комюніке.

Також лідери країн наголосили на єдності у підтримці України у війні, "яка похитнула основи міжнародного порядку". Вони пообіцяли продовжувати надавати допомогу Україні, запроваджуючи "скоординовані та жорсткі" санкції проти Росії, а також прискорювати зменшення залежності від російських енергоносіїв.

"Ми вважаємо, що довготривалим уроком цієї катастрофічної агресивної війни має бути непохитне бажання міжнародної спільноти підтримувати принципи територіальної цілісності, суверенітету та мирного вирішення суперечок", - йдеться в заяві.

Саміт США, Японії та Південної Кореї

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше зустрілись у форматі тристороннього саміту 18 серпня у Вашингтоні. Планувалось, що на зустрічі вони обговорять загрози Китаю та КНДР в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також безпекову ситуацію в Східній Азії в цілому.

Також країни виступили зі спільною заявою щодо мирного рішення конфлікту у Тайванській протоці та анонсували щорічні зустрічі на аналогічному саміті.

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