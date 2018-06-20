РФ выдвинула свою кандидатуру после выхода США в состав Совета ООН по правам человека

Ранее РФ была членом СПЧ до декабря 2016 года

Российская Федерация выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2021-2023 годы. Об этом информируют "РИА-Новости".

"Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета по правам человека (СПЧ) на 2021-2023 годы", - сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Ранее РФ была членом СПЧ до декабря 2016 года. В 2016 году на голосовании Россию не переизбрали членом Совета.

Напомним, США заявили во вторник, 19 июня, о выходе из Совета ООН по правам человека.

США обвинили Совет в "хронической предвзятости по отношению к Израилю".