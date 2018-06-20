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Интервью

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

НовостиПолитика    20.06.2018 - 02:07
Фото: Никки Хейли (REUTERS/Mike Segar)
Фото: Никки Хейли (REUTERS/Mike Segar)

США обвинили Совет ООН в предвзятости по отношению к Израилю

Соединенные Штаты Америки заявили во вторник, 19 июня, о выходе из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщила посол США в ООН Никки Хейли, информирует Reuters.

США вышли из Совета ООН по правам человека, обвинив его в "хронической предвзятости по отношению к Израилю".

"Посмотрите на членство в Совете, и вы видите ужасное неуважение к самым элементарным правам", - сказал Хейли, ссылаясь на Венесуэлу, Китай, Кубу и Демократическую Республику Конго.

Хейли отметила, что "непропорциональный фокус и бесконечная враждебность по отношению к Израилю являются явным доказательством того, что Совет мотивирован политическим уклоном, а не правами человека".

"Этот шаг не является отходом США от наших обязательств относительно прав человека", - отметила посол.

Дипломаты заявили, что уход США может поддержать такие страны, как Куба, Россия, Египет и Пакистан, которые сопротивляются тому, что они считают вмешательством США в суверенные проблемы.

Напомним, Сенат США выделит из оборонного бюджета 200 млн долларов Украине.

 

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Теги публикации: ООН, Соединенные Штаты Америки, права человека  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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