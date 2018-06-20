РФ висунула свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини після виходу з неї США

Раніше РФ була членом РПЛ до грудня 2016 року

Російська Федерація висунула свою кандидатуру на виборах до складу Ради ООН з прав людини на 2021-2023 роки. Про це інформують "РИА-Новости".

"Росія продовжить свою конструктивну роботу в РПЛ, спрямовану на підтримку рівноправного діалогу і співробітництва з прав людини. Саме з цією метою Росія висунула свою кандидатуру на виборах до складу Ради з прав людини (РПЛ) на 2021-2023 роки", - повідомив прес-секретар постпредства РФ при ООН Федір Стржижовський.

Раніше РФ була членом РПЛ до грудня 2016 року. У 2016 році на голосуванні Росію не переобрали членом Ради.

Нагадаємо, США заявили у вівторок, 19 червня, про вихід з Ради ООН з прав людини.

США звинуватили Раду у "хронічнiї упередженості по відношенню до Ізраїлю".