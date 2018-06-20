Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

РФ висунула свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини після виходу з неї США

НовиниПолітика    20.06.2018 - 07:29
Ілюстративне фото: засідання Генасамблеї ООН (twitter.com/AFP)
Ілюстративне фото: засідання Генасамблеї ООН (twitter.com/AFP)

Раніше РФ була членом РПЛ до грудня 2016 року

Російська Федерація висунула свою кандидатуру на виборах до складу Ради ООН з прав людини на 2021-2023 роки. Про це інформують "РИА-Новости".

"Росія продовжить свою конструктивну роботу в РПЛ, спрямовану на підтримку рівноправного діалогу і співробітництва з прав людини. Саме з цією метою Росія висунула свою кандидатуру на виборах до складу Ради з прав людини (РПЛ) на 2021-2023 роки", - повідомив прес-секретар постпредства РФ при ООН Федір Стржижовський.

Раніше РФ була членом РПЛ до грудня 2016 року. У 2016 році на голосуванні Росію не переобрали членом Ради.

Нагадаємо, США заявили у вівторок, 19 червня, про вихід з Ради ООН з прав людини.

США звинуватили Раду у "хронічнiї упередженості по відношенню до Ізраїлю".

Прем'єр Ізраїлю подякував США за рішення вийти з Ради ООН з прав людини Генсек ООН прокоментував рішення США вийти з Ради з прав людини
Теги публікації: Російська Федерація, ООН  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся