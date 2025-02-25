РФ ввечері запустила "Шахеди" з декількох напрямків: де оголошено тривогу

Російська Федерація запустила безпілотники по території в України ввечері вівторка, 25 лютого. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з північного напрямку. Спочатку тривога була оголошена у Сумській та Чернігівській областях.
Також ворожі дрони було помічено у південних областях країни.
Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.
Нагадаємо, російська армія кожної ночі запускає по території України безпілотники ударного типу "Шахед". Останні декілька днів їх кількість під час нічних атак перевалила за декілька сотень. Наприклад, у ніч на 24 лютого загарбники випустили 185 безпілотників із п’яти різних напрямків.
Сьогодні ж вночі протиповітряна оборона (ППО) працювала у Київській області. Перед цим в низці областей була оголошена повітряна тривога. Через атаку у Житомирській області є пошкодження та постраждалі.
У ніч на 25 лютого Російська Федерація атакувала Україну більше ніж 210 безпілотними літальними апаратами.
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