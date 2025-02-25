РФ ввечері запустила "Шахеди" з декількох напрямків: де оголошено тривогу

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з північного напрямку. Спочатку тривога була оголошена у Сумській та Чернігівській областях.

Також ворожі дрони було помічено у південних областях країни.

Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на півночі Херсонщини, курс - північно-західний;

БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний.

Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Обстріл України з боку Росії

Нагадаємо, російська армія кожної ночі запускає по території України безпілотники ударного типу "Шахед". Останні декілька днів їх кількість під час нічних атак перевалила за декілька сотень. Наприклад, у ніч на 24 лютого загарбники випустили 185 безпілотників із п’яти різних напрямків.

Сьогодні ж вночі протиповітряна оборона (ППО) працювала у Київській області. Перед цим в низці областей була оголошена повітряна тривога. Через атаку у Житомирській області є пошкодження та постраждалі.