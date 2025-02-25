РФ вечером запустила "Шахеды" с нескольких направлений: где объявлена тревога

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с северного направления. Сначала тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях.

Также вражеские дроны были замечены в южных областях страны.

Информация о движении вражеских ударных БпЛА:

БпЛА на севере Херсонщины, курс - северо-западный;

БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный.

Напомним, что жителей областей где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Обстрел Украины со стороны России

Напомним, российская армия каждую ночь запускает по территории Украины беспилотники ударного типа "Шахед". Последние несколько дней их количество во время ночных атак перевалило за несколько сотен. Например, в ночь на 24 февраля захватчики выпустили 185 беспилотников с пяти разных направлений.

Сегодня же ночью противовоздушная оборона (ПВО) работала в Киевской области. Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Из-за атаки в Житомирской области есть повреждения и пострадавшие.