РФ втратила майже 1200 солдатів, техніку і ракету: Генштаб оновив втрати за добу

Зазначимо, що втрати ворога за останню добу можна вважати рекордними, оскільки попередні щоденні звіти зазвичай демонстрували втрати противника зазвичай до тисячі окупантів.

Наприклад, окупанти за добу з 1 по 2 листопада втратили 940 одиниць живої сили, попередні дні також зазвичай були з цифрою 900+.

Останнє про ситуацію на фронті

Щодо ситуації із зіткненнями з ворогом - найбільше боїв проходить зараз на Покровському, Олександрівському та Константинівському напрямках, про що свідчить останній вечірній звіт Генштабу.

Як відомо, у РФ днями заявили про оточення Покровська, глава Кремля навіть говорив про плани завести туди журналістів. Однак в ЗСУ спростовують цю інформацію: хоча росіянам невеликими групами вдалось просочитись у місто, зараз там проходить операцію не лише за участю ЗСУ, а й ССО та ГУР.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив заяви ворога не лише про блокування Покровська, а й Куп'янська, який в Кремлі запланували захопити за осінньо-зимовий період.

Ми повідомляли також, що днями в Покровськ висадився десант української розвідки. Інститут війни напередодні повідомляв про те, що десант ГУР дійсно зірвав плани ворога у місті.