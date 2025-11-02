Генштаб оновив дані за добу: росіяни стрімко втрачають живу силу та дрони

Росіяни за останню добу, з 1 по 2 листопада, втратили на полі бою 940 одиниць особового складу, а також близько 350 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генштаба ЗСУ.

Зокрема, окупанти продовжують втратчати на фронті ББМ, артилерію, автотехніку та автоцистерни. Таким чином, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.25 орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що українські військові продовжують зачистку Покровська від ворога, який просочився в місто диверсійними групами.

В операції беруть участь ЗСУ, ССО, українська розвідка та СБУ.

Глава Кремля Володимир Путін заявляв днями про оточення Покровська і ніби-то навіть надав наказ пустити туди журналістів. Однак Україна цю інформацію спростовує і продовжує бої за стратегічні напрямки.

Як повідомлялось, станом на вечір 1 листопада на фронті протягом доби відбулося 131 бойове зіткнення - найгарячішим досі лишається Покровський напрямок.

Зазначимо, ворог нещодавно також говорив про оточення Куп'янська. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ситуація на цьому напрямку складна, але заяви російської пропаганди про "блокування" Покровська і Куп'янська не відповідають дійсності.