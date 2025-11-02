ua en ru
Нд, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб оновив дані за добу: росіяни стрімко втрачають живу силу та дрони

Україна, Неділя 02 листопада 2025 07:30
UA EN RU
Генштаб оновив дані за добу: росіяни стрімко втрачають живу силу та дрони Фото: також ЗСУ знищує артилерію ворога та автотехніку (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни за останню добу, з 1 по 2 листопада, втратили на полі бою 940 одиниць особового складу, а також близько 350 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генштаба ЗСУ.

Зокрема, окупанти продовжують втратчати на фронті ББМ, артилерію, автотехніку та автоцистерни. Таким чином, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 143 670 (+940) осіб.
  • танків - 11 316 од.
  • бойових броньованих машин - 23 525 (+4) од.
  • артилерійських систем - 34 162 (+25) од.
  • РСЗВ - 1 534 од.
  • засоби ППО - 1 235 од.
  • літаків - 428 од.
  • гелікоптерів -346 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 77 052 (+348) од.
  • крилаті ракети - 3 917 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 1 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 66 290 (+121) од.
  • спеціальна техніка - 3 987 од.

Генштаб оновив дані за добу: росіяни стрімко втрачають живу силу та дрониФото: ворог продовжує втрачати особовий склад та техніку (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуація на фронті

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що українські військові продовжують зачистку Покровська від ворога, який просочився в місто диверсійними групами.

В операції беруть участь ЗСУ, ССО, українська розвідка та СБУ.

Глава Кремля Володимир Путін заявляв днями про оточення Покровська і ніби-то навіть надав наказ пустити туди журналістів. Однак Україна цю інформацію спростовує і продовжує бої за стратегічні напрямки.

Як повідомлялось, станом на вечір 1 листопада на фронті протягом доби відбулося 131 бойове зіткнення - найгарячішим досі лишається Покровський напрямок.

Зазначимо, ворог нещодавно також говорив про оточення Куп'янська. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ситуація на цьому напрямку складна, але заяви російської пропаганди про "блокування" Покровська і Куп'янська не відповідають дійсності.

Читайте РБК-Україна в Google News
фронт Генштаб ВСУ Окупанти
Новини
Безкоштовні 3000 км на УЗ і не тільки: деталі нової "зимової підтримки" від Кабміну
Безкоштовні 3000 км на УЗ і не тільки: деталі нової "зимової підтримки" від Кабміну
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН