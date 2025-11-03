ua en ru
РФ втратила майже 1200 солдатів, техніку і ракету: Генштаб оновив втрати за добу

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 08:05
UA EN RU
РФ втратила майже 1200 солдатів, техніку і ракету: Генштаб оновив втрати за добу Фото: окупанти втратили рекордну кількість живої сили за добу (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ворог за добу, з 2 по 3 листопада, втратив майже 1200 солдатів, крилату ракету та значну кількість техніки. Також ЗСУ ліквідували близько 400 російських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Також у РФ на фронті за останню добу "мінус" 45 артилерійських систем, кілька танків та броньованих машин. Таким чином, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 144 830 (+1 160) осіб.
  • танків - 11 321 (+5) од.
  • бойових броньованих машин - 23 531 (+6) од.
  • артилерійських систем - 34 207 (+45) од.
  • РСЗВ - 1 534 од.
  • засоби ППО - 1 235 од.
  • літаків - 428 од.
  • гелікоптерів -346 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 77 435 (+383) од.
  • крилаті ракети - 3 918 (+1) од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 1 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 66 411 (+121) од.
  • спеціальна техніка -3 989 (+2) од.

РФ втратила майже 1200 солдатів, техніку і ракету: Генштаб оновив втрати за добуФото: ворог продовжує втрачати особовий склад, техніку та артилерію (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Зазначимо, що втрати ворога за останню добу можна вважати рекордними, оскільки попередні щоденні звіти зазвичай демонстрували втрати противника зазвичай до тисячі окупантів.

Наприклад, окупанти за добу з 1 по 2 листопада втратили 940 одиниць живої сили, попередні дні також зазвичай були з цифрою 900+.

Останнє про ситуацію на фронті

Щодо ситуації із зіткненнями з ворогом - найбільше боїв проходить зараз на Покровському, Олександрівському та Константинівському напрямках, про що свідчить останній вечірній звіт Генштабу.

Як відомо, у РФ днями заявили про оточення Покровська, глава Кремля навіть говорив про плани завести туди журналістів. Однак в ЗСУ спростовують цю інформацію: хоча росіянам невеликими групами вдалось просочитись у місто, зараз там проходить операцію не лише за участю ЗСУ, а й ССО та ГУР.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив заяви ворога не лише про блокування Покровська, а й Куп'янська, який в Кремлі запланували захопити за осінньо-зимовий період.

Ми повідомляли також, що днями в Покровськ висадився десант української розвідки. Інститут війни напередодні повідомляв про те, що десант ГУР дійсно зірвав плани ворога у місті.

