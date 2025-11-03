РФ потеряла почти 1200 солдат, технику и ракету: Генштаб обновил потери за сутки

Враг за сутки, со 2 по 3 ноября, потерял почти 1200 солдат, крылатую ракету и значительное количество техники. Также ВСУ ликвидировали около 400 российских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Также у РФ на фронте за последние сутки "минус" 45 артиллерийских систем, несколько танков и бронированных машин. Таким образом, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.25 ориентировочно составляют:

Отметим, что потери врага за последние сутки можно считать рекордными, поскольку предыдущие ежедневные отчеты обычно демонстрировали потери противника обычно до тысячи оккупантов.

Например, оккупанты за сутки с 1 по 2 ноября потеряли 940 единиц живой силы, предыдущие дни также обычно были с цифрой 900+.

Последнее о ситуации на фронте

Что касается ситуации со столкновениями с врагом - больше всего боев проходит сейчас на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, о чем свидетельствует последний вечерний отчет Генштаба.

Как известно, в РФ на днях заявили об окружении Покровска, глава Кремля даже говорил о планах завести туда журналистов. Однако в ВСУ опровергают эту информацию: хотя россиянам небольшими группами удалось просочиться в город, сейчас там проходит операция не только с участием ВСУ, но и ССО и ГУР.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявления врага не только о блокировании Покровска, но и Купянска, который в Кремле запланировали захватить за осенне-зимний период.

Мы сообщали также, что на днях в Покровск высадился десант украинской разведки. Институт войны накануне сообщал о том, что десант ГУР действительно сорвал планы врага в городе.