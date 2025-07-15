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РФ втратила за добу більше 1200 солдатів і десятки одиниць техніки, - Генштаб

Вівторок 15 липня 2025 08:47
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РФ втратила за добу більше 1200 солдатів і десятки одиниць техніки, - Генштаб Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на сьогодні, 15 липня, Російська Федерація (РФ) від початку повномасштабної війни втратила більше 1,036 млн одиниць живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1036290 (+1230) осіб;
  • танків - 11022 (+3) од;
  • бойових броньованих машин - 22993 (+6) од;
  • артилерійських систем - 30346 (+52) од;
  • РСЗВ - 1440 (+2) од;
  • засоби ППО - 1194 (+0) од;
  • літаків - 421 (+0) од;
  • гелікоптерів - 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 45880 (+245);
  • крилаті ракети - 3491 (+0);
  • кораблі / катери - 28 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 55147 (+122);
  • спеціальна техніка - 3932 (+0).

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, як пише Генштаб, на фронті відбулось 185 бойових зіткнень. Українські авіація, ракетні війська та артилерія уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та п’ять пунктів управління ворога.

Нещодавно бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій (ССО) провели успішну спецоперацію в тилу противника неподалік державного кордону з Росією під час якої взяли одного полоненого.

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