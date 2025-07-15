РФ потеряла за сутки более 1200 солдат и десятки единиц техники, - Генштаб

По состоянию на сегодня, 15 июля, Российская Федерация (РФ) с начала полномасштабной войны потеряла более 1,036 млн единиц живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, как пишет Генштаб, на фронте состоялось 185 боевых столкновений. Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 11 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства и пять пунктов управления врага.

Недавно бойцы одного из подразделений Сил специальных операций (ССО) провели успешную спецоперацию в тылу противника недалеко от государственной границы с Россией во время которой взяли одного пленного.

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