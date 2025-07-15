РФ потеряла за сутки более 1200 солдат и десятки единиц техники, - Генштаб
По состоянию на сегодня, 15 июля, Российская Федерация (РФ) с начала полномасштабной войны потеряла более 1,036 млн единиц живой силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1036290 (+1230) чел;
- танков - 11022 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 22993 (+6) ед;
- артиллерийских систем - 30346 (+52) ед;
- РСЗО - 1440 (+2) ед;
- средства ПВО - 1194 (+0) ед;
- самолетов - 421 (+0) ед;
- вертолетов - 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 45880 (+245);
- крылатые ракеты - 3491 (+0);
- корабли/катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны - 55147 (+122);
- специальная техника - 3932 (+0).
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки, как пишет Генштаб, на фронте состоялось 185 боевых столкновений. Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 11 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства и пять пунктов управления врага.
Недавно бойцы одного из подразделений Сил специальных операций (ССО) провели успешную спецоперацию в тылу противника недалеко от государственной границы с Россией во время которой взяли одного пленного.
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