ССО блискавично атакували тил окупантів біля кордону: є полонений (відео)

Бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели успішну спецоперацію в тилу противника неподалік державного кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій.

Як повідомили у ССО, українські воїни непомітно проникли в глибину ворожої оборони, де провели спеціальні дії. У результаті нальоту було знищено ворожу живу силу, а одного російського військовослужбовця взято в полон. Операція пройшла без втрат з українського боку.

"ССО продовжують виконувати найскладніші завдання там, де це потрібно найбільше - точно, рішуче та без компромісів", - підписано відео.