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ССО блискавично атакували тил окупантів біля кордону: є полонений (відео)

Понеділок 14 липня 2025 20:42
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ССО блискавично атакували тил окупантів біля кордону: є полонений (відео) Ілюстративне фото: ССО блискавично атакували тил окупантів біля кордону (sof mil gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели успішну спецоперацію в тилу противника неподалік державного кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій.

Як повідомили у ССО, українські воїни непомітно проникли в глибину ворожої оборони, де провели спеціальні дії. У результаті нальоту було знищено ворожу живу силу, а одного російського військовослужбовця взято в полон. Операція пройшла без втрат з українського боку.

"ССО продовжують виконувати найскладніші завдання там, де це потрібно найбільше - точно, рішуче та без компромісів", - підписано відео.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 1,035 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу її втрати склали ще 1130 солдатів. Також Сили оборони знешкодили:

  • три танки;
  • чотири бойові броньовані машини;
  • 51 артилерійську систему й не тільки.

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Сили спеціальних операцій Війна в Україні
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