Коли у Росії закінчаться запаси танків: в ISW озвучили можливі терміни
Росія дедалі частіше використовує на полі бою в Україні швидкі мотоцикли та всюдиходи. Запасів танків і бронетехніки у країни-агресора може вистачити максимум до кінця поточного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики послалися на джерело в соцмережах, яке стежить за обладнанням на російських військових складах за допомогою супутникових знімків. Воно поділилося оновленою оцінкою кількох складів із танками і бронетехнікою 15 червня.
Джерело, зокрема, оцінило, що на складах РФ зберігається 46% її довоєнних запасів танків, а також 42% таких запасів БМП і 48% запасів БТР.
"Знімки восьми російських військових складів, мабуть, вказують на те, що РФ спустошила більшість складів, де зберігалися запаси техніки. За оцінками, Росія, ймовірно, вичерпає свої запаси танків і бронетехніки, що залишилися, до кінця 2025 року", - ідеться у звіті.
Джерело звернуло увагу на те, що наприкінці грудня 2024 року в Росії залишалося 47% довоєнних запасів танків, 52% - БМП і 45% - БТР.
За словами аналітиків, російські війська все частіше використовують мотоцикли і всюдиходи (ATV) замість бронетехніки на лінії фронту.
"Більш широке використання мотоциклів Росією є адаптацією у відповідь на повсюдні удари українських дронів по російській бронетехніці та нестійкі втрати бронетехніки, яких російські війська зазнали наприкінці 2023 і 2024 років. Операції українських безпілотників значно ускладнили тактичне використання танків, оскільки великі та повільні бронемашини й танки є вразливими для безпілотників", - пояснили в ISW.
Втрати ворога в Україні
Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 16 червня втрати РФ на війні в Україні становили 1200 солдатів, 18 артсистем і багато іншої техніки.
У ISW пояснили, що Росія влаштовує "пекельні" атаки на Україну, щоб переконати світ, ніби її перемога є неминучою, а також у спробі відвернути увагу від слабких результатів ЗС РФ на поточному етапі війни. Аналітики звернули увагу на те, що темпи наступу окупантів помітно сповільнилися.
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