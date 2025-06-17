Коли у Росії закінчаться запаси танків: в ISW озвучили можливі терміни

Росія дедалі частіше використовує на полі бою в Україні швидкі мотоцикли та всюдиходи. Запасів танків і бронетехніки у країни-агресора може вистачити максимум до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW ).

Аналітики послалися на джерело в соцмережах, яке стежить за обладнанням на російських військових складах за допомогою супутникових знімків. Воно поділилося оновленою оцінкою кількох складів із танками і бронетехнікою 15 червня.

Джерело, зокрема, оцінило, що на складах РФ зберігається 46% її довоєнних запасів танків, а також 42% таких запасів БМП і 48% запасів БТР.

"Знімки восьми російських військових складів, мабуть, вказують на те, що РФ спустошила більшість складів, де зберігалися запаси техніки. За оцінками, Росія, ймовірно, вичерпає свої запаси танків і бронетехніки, що залишилися, до кінця 2025 року", - ідеться у звіті.

Джерело звернуло увагу на те, що наприкінці грудня 2024 року в Росії залишалося 47% довоєнних запасів танків, 52% - БМП і 45% - БТР.

За словами аналітиків, російські війська все частіше використовують мотоцикли і всюдиходи (ATV) замість бронетехніки на лінії фронту.

"Більш широке використання мотоциклів Росією є адаптацією у відповідь на повсюдні удари українських дронів по російській бронетехніці та нестійкі втрати бронетехніки, яких російські війська зазнали наприкінці 2023 і 2024 років. Операції українських безпілотників значно ускладнили тактичне використання танків, оскільки великі та повільні бронемашини й танки є вразливими для безпілотників", - пояснили в ISW.