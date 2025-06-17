На фронті за добу понад 135 боїв: Генштаб розповів, де найгарячіше

Станом на 22:00, 16 червня, на фронті протягом доби відбулося 136 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ в Telegram .

Ворожі обстріли

Російські війська завдали одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 81 керовану авіаційну бомбу. Окупанти залучили 1157 дронів-камікадзе та здійснили 3927 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби українські воїни відбили 31 штурм ворога. Крім того, окупанти завдали 12 авіаударів, скинувши 27 керованих бомб, а також здійснили 213 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах Довгенького та Кам'янки.

На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в бік Голубівки і Петропавлівки. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники двічі атакували позиції сил оборони поблизу населених пунктів Копанки та Надія.

На Сіверському напрямку відбито ворожий штурм. Окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог десять разів штурмував наші позиції в районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори. Два боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку росіяни 16 разів ішли в наступ на позиції українських захисників у районах Торецька, Диліївки та в бік Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки. Сили оборони зупинили 15 ворожих атак, бій триває.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка. Досі тривають три боєзіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 221 окупанта, із них 144 ліквідовано. Також українські воїни знищили бойову броньовану машину, шість автомобілів, багі, п’ять мотоциклів, квадроцикл, два дрони, два термінали супутникового зв’язку, укриття для особового складу та антену управління безпілотником; також пошкоджено автомобіль та мотоцикл окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченко. Два бойові зіткнення тривають досі. Ворожа авіація завдала ударів по Маліївці та Березовому.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку агресор одного разу атакував позиції наших захисників у районі Нестерянки. Населений пункт Новоселівка зазнав авіаудару.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів у районі Антонівського мосту.

На інших напрямках ситуація без особливих змін.