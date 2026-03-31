РФ втрачає більше, ніж набирає: чи почне Путін мобілізацію - оцінка Зеленського

"Учора отримав статистику: вони (росіяни, - ред.) втратили з 1 січня по 26 березня 89 тисяч особового складу - вбитими і важкопораненими. Тобто ми говоримо про безповоротні втрати особового складу. Це дуже серйозна цифра", - зазначив він.

Зеленський також розповів про темпи мобілізації в країні-агресорці - за його словами, на 2026 рік російська армія планує залучити 409 тис. осіб.

"Бачимо, що вони мобілізували, мені здається, 20-22% (від плану, - ред.) на цю березневу дату", - сказав президент.

Співвідношення втрат та мобілізації РФ

Глава держави звернув увагу на співвідношення втрат окупантів та їхніх мобілізаційних спроможностей.

"П’ята частина (від 409 тисяч, - ред.) - це (близько, - ред.) 80 тисяч. Вони втратили більше. Це важливий сигнал", - зауважив він.

Зеленський розповів, що отримав доповідь головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського, який повідомив про посилення росіян на Покровському напрямку. Водночас окупантам не вдалося суттєво просунутись і ситуація залишається контрольованою.

Чи планує Кремль загальну мобілізацію

Зеленський також заявив, що сумнівається у проведення загальної мобілізації в Росії найближчим часом. Водночас він зауважив, що не володіє вичерпною інформацією з цього питання.

"Я б не поспішав би говорити про те, що вони точно будуть робити загальну мобілізацію. Чому? На мій погляд, такі сигнали були, але підтвердження цієї інформації немає. Тому я не впевнений, що у них є наміри найближчим часом це зробити. Хоча знову ж таки немає повної інформації", - сказав він.

Президент припустив, що у разі, якщо країна-агресорка все ж відважиться на такий крок, це означатиме, що вона планує агресію проти інших держав.

"З аналізу ми розуміємо, що якщо Путін піде на загальну мобілізацію, це буде не тільки посилення тиску на території нашої держави, а й можливість говорити, що це може бути Литва, Латвія, Естонія", - наголосив Зеленський.