РФ теряет больше, чем набирает: начнет ли Путин мобилизацию - оценка Зеленского

"Вчера получил статистику: они (россияне, - ред.) потеряли с 1 января по 26 марта 89 тысяч личного состава - убитыми и тяжелоранеными. То есть мы говорим о безвозвратных потерях личного состава. Это очень серьезная цифра", - отметил он.

Зеленский также рассказал о темпах мобилизации в стране-агрессоре - по его словам, на 2026 год российская армия планирует привлечь 409 тыс. человек.

"Видим, что они мобилизовали, мне кажется, 20-22% (от плана, - ред.) на эту мартовскую дату", - сказал президент.

Соотношение потерь и мобилизации РФ

Глава государства обратил внимание на соотношение потерь оккупантов и их мобилизационных возможностей.

"Пятая часть (от 409 тысяч, - ред.) - это (около, - ред.) 80 тысяч. Они потеряли больше. Это важный сигнал", - отметил он.

Зеленский рассказал, что получил доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который сообщил об усилении россиян на Покровском направлении. В то же время оккупантам не удалось существенно продвинуться и ситуация остается контролируемой.

Планирует ли Кремль всеобщую мобилизацию

Зеленский также заявил, что сомневается в проведении всеобщей мобилизации в России в ближайшее время. В то же время он отметил, что не владеет исчерпывающей информацией по этому вопросу.

"Я бы не спешил бы говорить о том, что они точно будут делать всеобщую мобилизацию. Почему? На мой взгляд, такие сигналы были, но подтверждения этой информации нет. Поэтому я не уверен, что у них есть намерения в ближайшее время это сделать. Хотя опять же нет полной информации", - сказал он.

Президент предположил, что в случае, если страна-агрессор все же решится на такой шаг, это будет означать, что она планирует агрессию против других государств.

"Из анализа мы понимаем, что если Путин пойдет на общую мобилизацию, это будет не только усиление давления на территории нашего государства, но и возможность говорить, что это может быть Литва, Латвия, Эстония", - подчеркнул Зеленский.