В ВСУ предупредили о российских разведчиках-диверсантах в Одесской области
Фото: в Одесской области заметили оккупантов (facebook.com/mod.mil.rus)
На территории Одесской области появились группы российских разведчиков-диверсантов. Их заметили в Бессарабском и Черноморском районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Генштаба ВСУ.
"Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением украинской границы на направлениях Армянск - Херсон, Чаплинка - Каховка.
Напомним, согласно последним данным, российские войска пошли на прорыв государственной границы в Киевской области.
РБК-Украина ранее сообщало, в Черниговской области украинские войска отбили наступление противника.