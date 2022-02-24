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В ВСУ предупредили о российских разведчиках-диверсантах в Одесской области

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Одесская область, Четверг 24 февраля 2022 14:36
В ВСУ предупредили о российских разведчиках-диверсантах в Одесской области Фото: в Одесской области заметили оккупантов (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Юрченко

На территории Одесской области появились группы российских разведчиков-диверсантов. Их заметили в Бессарабском и Черноморском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Генштаба ВСУ.

"Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением украинской границы на направлениях Армянск - Херсон, Чаплинка - Каховка.

Напомним, согласно последним данным, российские войска пошли на прорыв государственной границы в Киевской области.

РБК-Украина ранее сообщало, в Черниговской области украинские войска отбили наступление противника.

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