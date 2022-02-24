РФ вторглася на багатьох напрямках, прикордонники відходять на запасні позиції, - ДПС

Вторгнення Росії в Україну сталося на багатьох напрямках. Залежно від розвитку ситуації прикордонники відходять на запасні позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що прикордонники разом із ЗСУ та іншими силами безпеки і оборони продовжують захищати Україну.

"Зазначимо, що збройними силами держави-агресора скоєно вторгнення в багатьох напрямках. Вогонь по прикордонних підрозділах і пунктах пропуску здійснювався артилерією і авіацією, після чого відбувався рух військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Російське вторгнення зафіксовано в Луганській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Житомирській, Херсонській, Одеській областях (острів Зміїний) і в зоні ООС.

"Прикордонні підрозділи, залежно від розвитку обстановки, передислокуються на запасні позиції і діють спільно з українськими воїнами", - додали в Держприкордонслужбі.