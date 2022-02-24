ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

РФ вторглася на багатьох напрямках, прикордонники відходять на запасні позиції, - ДПС

Новость на русском →
Київ, Четвер 24 лютого 2022 15:04
РФ вторглася на багатьох напрямках, прикордонники відходять на запасні позиції, - ДПС Фото: українські прикордонники відбивають вторгнення Росії (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Артем Горовенко

Вторгнення Росії в Україну сталося на багатьох напрямках. Залежно від розвитку ситуації прикордонники відходять на запасні позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що прикордонники разом із ЗСУ та іншими силами безпеки і оборони продовжують захищати Україну.

"Зазначимо, що збройними силами держави-агресора скоєно вторгнення в багатьох напрямках. Вогонь по прикордонних підрозділах і пунктах пропуску здійснювався артилерією і авіацією, після чого відбувався рух військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Російське вторгнення зафіксовано в Луганській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Житомирській, Херсонській, Одеській областях (острів Зміїний) і в зоні ООС.

"Прикордонні підрозділи, залежно від розвитку обстановки, передислокуються на запасні позиції і діють спільно з українськими воїнами", - додали в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території Одеської області з'явилися групи російських розвідників-диверсантів, їх помітили у Бессарабському та Чорноморському районах.

А в Офісі президента заявили, що російські війська можуть намагатися зайняти урядовий квартал у Києві і ліквідувати керівництво країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба Вторгнення Росії до України
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна