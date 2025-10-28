РФ всьоме за місяць вдарила по потужностях "Нафтогазу", є пошкодження

Як повідомили джерела РБК-Україна, у Полтавській області ударами пошкоджені об'єкти видобутку.

"На щастя, люди не постраждали - це головне. На місці удару працюють фахівці: оцінюють наслідки та приступають до відновлення", - заявив Корецький.

За його словами, це вже сьома цілеспрямована атака ворога на газову інфраструктуру з початку жовтня.

"Жодного військового значення атаковані Росією обʼєкти не мають. Єдина мета цих ударів - лишити українців без газу та тепла. Дякую всім колегам, які працюють над відновленням атакованих росіянами обʼєктів", - написав він.

Удари РФ по енергетиці України

Нагадаємо, Росія з початком осені розпочала серію ударів по енергетичній інфраструктурі України. Основною ціллю ворога є ТЕЦ, ТЕС та інші енергооб'єкти.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна очікує, що в майбутньому можуть продовжитися проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян. Тому доведеться почати імпорт з ЄС.

Також ми писали, що російські війська вночі, 15 жовтня, атакували одну з ТЕЦ компанії "Нафтогаз", на місці обстрілу виникла пожежа.