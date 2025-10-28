РФ в седьмой раз за месяц ударила по мощностям "Нафтогаза", есть повреждения

Как сообщили источники РБК-Украина, в Полтавской области ударами повреждены объекты добычи.

"К счастью, люди не пострадали - это главное. На месте удара работают специалисты: оценивают последствия и приступают к восстановлению", - заявил Корецкий.

По его словам, это уже седьмая целенаправленная атака врага на газовую инфраструктуру с начала октября.

"Никакого военного значения атакованные Россией объекты не имеют. Единственная цель этих ударов - оставить украинцев без газа и тепла. Спасибо всем коллегам, которые работают над восстановлением атакованных россиянами объектов", - написал он.

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, Россия с началом осени начала серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Основной целью врага являются ТЭЦ, ТЭС и другие энергообъекты.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина ожидает, что в будущем могут продолжиться проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян. Поэтому придется начать импорт из ЕС.

Также мы писали, что российские войска ночью, 15 октября, атаковали одну из ТЭЦ компании "Нафтогаз", на месте обстрела возник пожар.