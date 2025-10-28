Росія атакувала Україну 38 дронами: частину збито, є влучання у чотирьох локаціях

У ніч на 28 жовтня російська армія здійснила чергову атаку на територію України, використавши 38 ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Безпілотники типу "Шахед", "Гербера" та дрони інших моделей були запущені із напрямків Курська та Орла.

За даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно 25 із них були "Шахедами".

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби.

Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони знищили або придушили 26 ворожих дронів на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 12 безпілотників у чотирьох локаціях, ще в одному місці впали уламки збитих апаратів.

У командуванні повідомили, що атака триває - в повітряному просторі України все ще перебувають декілька ворожих дронів. Громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.