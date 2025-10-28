ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія атакувала Україну 38 дронами: частину збито, є влучання у чотирьох локаціях

Україна, Вівторок 28 жовтня 2025 09:28
UA EN RU
Росія атакувала Україну 38 дронами: частину збито, є влучання у чотирьох локаціях Ілюстративне фото: Росія атакувала Україну 38 дронами (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 28 жовтня російська армія здійснила чергову атаку на територію України, використавши 38 ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Безпілотники типу "Шахед", "Гербера" та дрони інших моделей були запущені із напрямків Курська та Орла.

За даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно 25 із них були "Шахедами".

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби.

Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони знищили або придушили 26 ворожих дронів на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 12 безпілотників у чотирьох локаціях, ще в одному місці впали уламки збитих апаратів.

У командуванні повідомили, що атака триває - в повітряному просторі України все ще перебувають декілька ворожих дронів. Громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Обстріл 28 жовтня

Цієї ночі російська війська знову утакували північні регіони України. Основною ціллю ворога було місто Чернігів та Чернігівська область.

В результаті обстрілу виникло кілька пожеж, постраждала жінка.

А вчора, 27 жовтня, російські війська атакували Чернігів та Чернігівський район ударними безпілотниками.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про декілька груп дронів у напрямку Чернігова. Моніторингові канали писали, що поблизу міста налічувалось близько 15 "Шахедів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні
Новини
Втрати російської армії на 28 жовтня: свіжі дані Генштабу
Втрати російської армії на 28 жовтня: свіжі дані Генштабу
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію