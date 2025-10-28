ua en ru
РФ всьоме за місяць вдарила по потужностях "Нафтогазу", є пошкодження

Україна, Вівторок 28 жовтня 2025 12:14
РФ всьоме за місяць вдарила по потужностях "Нафтогазу", є пошкодження
Автор: Наталія Кава, Юрій Дощатов

Російська армія у ніч на вівторок, 28 жовтня, завдала вже сьомого удару по цивільній газовій інфраструктурі у Полтавській області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова правління компанії "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Як повідомили джерела РБК-Україна, у Полтавській області ударами пошкоджені об'єкти видобутку.

"На щастя, люди не постраждали - це головне. На місці удару працюють фахівці: оцінюють наслідки та приступають до відновлення", - заявив Корецький.

За його словами, це вже сьома цілеспрямована атака ворога на газову інфраструктуру з початку жовтня.

"Жодного військового значення атаковані Росією обʼєкти не мають. Єдина мета цих ударів - лишити українців без газу та тепла. Дякую всім колегам, які працюють над відновленням атакованих росіянами обʼєктів", - написав він.

Удари РФ по енергетиці України

Нагадаємо, Росія з початком осені розпочала серію ударів по енергетичній інфраструктурі України. Основною ціллю ворога є ТЕЦ, ТЕС та інші енергооб'єкти.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна очікує, що в майбутньому можуть продовжитися проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян. Тому доведеться почати імпорт з ЄС.

Також ми писали, що російські війська вночі, 15 жовтня, атакували одну з ТЕЦ компанії "Нафтогаз", на місці обстрілу виникла пожежа.

За даними Повітряних сил, цієї ночі російська армія здійснила чергову атаку на територію України, використавши 38 ударних безпілотників.

Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони знищили або придушили 26 ворожих дронів на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 12 безпілотників у чотирьох локаціях, ще в одному місці впали уламки збитих апаратів.

