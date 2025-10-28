ua en ru
РФ в седьмой раз за месяц ударила по мощностям "Нафтогаза", есть повреждения

Украина, Вторник 28 октября 2025 12:14
РФ в седьмой раз за месяц ударила по мощностям "Нафтогаза", есть повреждения Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юрий Дощатов

Российская армия в ночь на вторник, 28 октября, нанесла уже седьмой удар по гражданской газовой инфраструктуре в Полтавской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Как сообщили источники РБК-Украина, в Полтавской области ударами повреждены объекты добычи.

"К счастью, люди не пострадали - это главное. На месте удара работают специалисты: оценивают последствия и приступают к восстановлению", - заявил Корецкий.

По его словам, это уже седьмая целенаправленная атака врага на газовую инфраструктуру с начала октября.

"Никакого военного значения атакованные Россией объекты не имеют. Единственная цель этих ударов - оставить украинцев без газа и тепла. Спасибо всем коллегам, которые работают над восстановлением атакованных россиянами объектов", - написал он.

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, Россия с началом осени начала серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Основной целью врага являются ТЭЦ, ТЭС и другие энергообъекты.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина ожидает, что в будущем могут продолжиться проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян. Поэтому придется начать импорт из ЕС.

Также мы писали, что российские войска ночью, 15 октября, атаковали одну из ТЭЦ компании "Нафтогаз", на месте обстрела возник пожар.

По данным Воздушных сил, этой ночью российская армия совершила очередную атаку на территорию Украины, использовав 38 ударных беспилотников.

По состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 26 вражеских дронов на севере и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 12 беспилотников в четырех локациях, еще в одном месте упали обломки сбитых аппаратов.

