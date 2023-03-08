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РФ вранці завдала артилерійського удару по одній з громад Нікопольського району, - ОВА

Фото: РФ вранці завдала артилерійського удару по одній з громад Нікопольського району (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вранці 8 березня з артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог накрив вогнем Марганецьку громаду", - вказав посадовець.

За словами Лисака, загарбники завдали артилерійського удару. Наразі деталі про руйнування та постраждалих уточнюються.

Глава ОВА додав, що ніч у Дніпропетровській області минула без обстрілів.

Нагадаємо, 6 березня росіяни атакували Нікополь Дніпропетровської області та пошкодили приватні будинки.

До слова, 4 березня окупанти вдарили по Нікопольському району з реактивної артилерії. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє людей.

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