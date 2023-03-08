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РФ утром нанесла артиллерийский удар по одной из громад Никопольского района, - ОВА

Фото: РФ утром нанесла артиллерийский удар по одной из громад Никопольского района (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты утром 8 марта из артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Враг накрыл огнем Марганецкую громаду", - указал чиновник.

По словам Лисака, захватчики нанесли артиллерийский удар. Пока детали о разрушении и пострадавших уточняются.

Глава ОВА добавил, что ночь в Днепропетровской области прошла без обстрелов.

Напомним, 6 марта россияне атаковали Никополь Днепропетровской области и повредили частные дома.

К слову, 4 марта оккупанты ударили по Никопольскому району из реактивной артиллерии. В результате вражеского обстрела погибли два человека.

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