Окупанти з артилерії обстріляли Нікополь та пошкодили приватні будинки (фото)
У понеділок, 6 березня, російські військові обстріляли Нікополь (Дніпропетровська область) та пошкодили приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Одного ворожого обстрілу сьогодні зазнав Нікополь, окупанти завдали удару з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що три житлові будинки та ще дві господарські споруди пошкоджено. Понівечено й лінії електропередач.
"На щастя, люди не постраждали", - додав Лукашук.
Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі, 6 березня, атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників. Сили ППО знищили всі 4 дрони.
У суботу, 4 березня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з реактивної артилерії. Внаслідок цього загинуло дві людини.
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