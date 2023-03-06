Окупанти з артилерії обстріляли Нікополь та пошкодили приватні будинки (фото)

У понеділок, 6 березня, російські військові обстріляли Нікополь (Дніпропетровська область) та пошкодили приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Одного ворожого обстрілу сьогодні зазнав Нікополь, окупанти завдали удару з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що три житлові будинки та ще дві господарські споруди пошкоджено. Понівечено й лінії електропередач. "На щастя, люди не постраждали", - додав Лукашук.