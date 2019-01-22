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В РФ возбудили уголовное дело против следователя СБУ

Новости » Происшествия    22.01.2019 - 13:27
В РФ возбудили уголовное дело против следователя СБУ
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

В Следкоме РФ заявили, что речь идет о следователе по делу Вышинского

В Российской Федерации возбудили уголовное дело против следователя Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Просняка, "привлекшего к ответственности" руководителя "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как сообщается, официальный представитель российского Следкома Светлана Петренко заявила, що уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 144 УК РФ, ч. 2 ст. 299 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и незаконное привлечение к уголовной ответственности).

По данным российского следствия, Просняк возглавляет следственный отдел Главного управления Службы безопасности Украины.

"Он (Просняк, - ред.) уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену. На момент принятия этого решения украинским правоохранителям было достоверно известно, что публикации, которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины, были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского в Международное информационное агентство "Россия сегодня", - заявили в Следкоме РФ.

Как писало РБК-Украина, в мае 2018 года Вышинского задержали в Киеве по подозрению в государственной измене, в ходе обысков правоохранители обнаружили у него российский паспорт.

Как известно, на данный момент следствие в отношении Вышинского завершено, дело по существу будет рассматривать один из судов Киева. 

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