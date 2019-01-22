У РФ порушили кримінальну справу проти слідчого СБУ

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

У Слідкомі РФ заявили, що йдеться про слідчого по справі Вишинського

В Російській Федерації порушили кримінальну справу проти слідчого Служби безпеки України (СБУ) Андрія Просняка, який "притягнув до відповідальності" керівника "РИА-Новости Украина" Кирила Вишинського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Як повідомляється, офіційний представник російського Слідкому Світлана Петренко заявила, що кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 144 КК РФ, ч. 2 ст. 299 КК РФ (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста та незаконне притягнення до кримінальної відповідальності).

За даними російського слідства, Просняк очолює слідчий відділ Головного управління Служби безпеки України.

"Він (Просняк, - ред.) повідомив Вишинському про підозру у вчиненні злочину, що передбачає кримінальну відповідальність за державну зраду. На момент прийняття цього рішення українським правоохоронцям було достовірно відомо, що публікації, які, на їхню думку, посягають на інформаційну безпеку України, були розміщені як сторонніми авторами, так і до працевлаштування Вишинського у Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні", - заявили в Слідкомі РФ.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2018 року Вишинського затримали в Києві за підозрою в державній зраді, в ході обшуків правоохоронці виявили у нього російський паспорт.

Як відомо, на даний момент слідство стосовно Вишинського завершено, справу по суті буде розглядати один із судів Києва.