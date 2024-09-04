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РФ вночі запустила десятки "Шахедів" та 13 ракет: скільки цілей збила ППО

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 4 вересня Росія атакувала Україну десятками ударних БпЛА типу Shahed-131/136 й 13 ракетами. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 29 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Загалом Росія запустила 42 повітряні цілі, а саме: 

  • 2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області Російської Федерації (РФ); 
  • 2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області Росії; 
  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К" із території окупованого Криму;
  • 29 ударних БпЛА Shahed-131/136 з Курської області, Росія. 

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України. 

Під час атаки загалом вдалось збити 29 повітряних цілей, а саме: 

  • 4 крилаті ракети Х-101;
  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
  • 22 ударні БпЛА Shahed-131/136.

Фото: результат роботи ППО у ніч на 4 вересня (t.me/kpszsu)

Зокрема шість БпЛА були локаційно втрачені, а ще один - полетів до Білорусі

ППО цієї ночі працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

Масований обстріл України у ніч на 4 вересня 

Цієї ночі, 4 вересня, ворог атакував Україну, як й згадувалось вище, ракетами та дронами. Перед початком обстрілу росіяни підняли у небо літаки Ту-22М3 та МіГ-31К. 

У Львові терористи обстріляли два райони міста, внаслідок чого загинули семеро людей

Зокрема вибухи лунали у Кривому Розі. Там росіяни поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі міста. Була зруйнована будівля готелю з 1 по 3 поверхи.

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ППОВійна в Україні